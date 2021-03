Ashleigh Barty, ritorno alla vittoria in terra americana (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo l’infortunio alla coscia, che l’ha costretta a dare forfait sia al torneo in Qatar che a quello di Dubai, Ashleigh Barty, numero 1 del ranking mondiale WTA, torna a giocare un torneo in terra statunitense. Aveva annunciato lei stessa la possibilità di rientro al Miami Open. Un lungo stop nella passata stagione e un nuovo tentativo nei primi tornei dell’anno in terra natale che però l’hanno vista perdere prima di poter accedere almeno alle semifinali. Poi, un nuovo risentimento, l’ha costretta a ripensare il suo percorso. Come sta andando il torneo di Ashleigh Barty? A Miami, primo incontro ai trentaduesimi contro Kristína Ku?ová. Un match che si preannunciava in discesa ma che, al contrario, ha visto la necessità di arrivare al terzo set per decidere le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Dopo l’infortuniocoscia, che l’ha costretta a dare forfait sia al torneo in Qatar che a quello di Dubai,, numero 1 del ranking mondiale WTA, torna a giocare un torneo instatunitense. Aveva annunciato lei stessa la possibilità di rientro al Miami Open. Un lungo stop nella passata stagione e un nuovo tentativo nei primi tornei dell’anno innatale che però l’hanno vista perdere prima di poter accedere almeno alle semifinali. Poi, un nuovo risentimento, l’ha costretta a ripensare il suo percorso. Come sta andando il torneo di? A Miami, primo incontro ai trentaduesimi contro Kristína Ku?ová. Un match che si preannunciava in discesa ma che, al contrario, ha visto la necessità di arrivare al terzo set per decidere le ...

Advertising

Mau30495320 : RT @WeAreTennisITA: Barty e Sabalenka salve per un soffio ?? Il #MiamiOpen ha rischiato di perdere due delle protagoniste già al debutto: As… - WeAreTennisITA : Barty e Sabalenka salve per un soffio ?? Il #MiamiOpen ha rischiato di perdere due delle protagoniste già al debutto… - Eurosport_IT : Seconda giornata di gare a Miami: ecco i risultati della sessione diurna ?????? #EurosportTENNIS | #MiamiOpen - lorenzofares : Una miracolata Ashleigh Barty ???? sbaglia tutto, ma proprio tutto, dal lato del diritto, ma alla fine batte una Kris… - Tenniscircus : Ashleigh Barty viaggio infinito verso Miami: 48 ore per raggiungere gli USA - -