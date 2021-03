Ascolti tv sabato 27 marzo | l’ora legale ritarda il lancio Auditel

Leggi su tvzoom

(Di domenica 28 marzo 2021) Nella notte tra27 e domenica 28l’Italia ha mandato avanti di un’ora le lancette dell’orologio. Questo ha spostato di più di un’ora il consueto rilascio dei dati da parte di, non effettuato prima delle dieci del mattino e quindi atteso per le 11.30. La giornata televisiva prevedeva le prove del Motomondiale e da quelle della Formula 1 al pomeriggio. E poi alla sera Italia-Spagna Under 21 su Rai1 alle prese con il secondo serale di Amici. Nella griglia di27, poi, Rai2, Rete4, Italia 1 hanno schierato film, mentre Rai3 con Città segrete e Corrado Augias ha visitato Roma e Licia Colò ha parlato di natura e sostenibilità su La7. TvZoom.