Ascolti Tv sabato 27 marzo 2021: Maria De Filippi trionfa con Amici, eliminato Leonardo Lamacchia (Di domenica 28 marzo 2021) Come sono andati gli Ascolti tv di ieri sabato 27 marzo? In prima serata Amici di Maria De Filippi ha sfidato la partita dell'Under 21 Spagna-Italia, ma la moglie di Maurizio Costanzo ha trionfato con grossi numeri. Nel preserale, invece, salta all'occhio il trionfo di Flavio Insinna che con la sua L'Eredità ha superato i 5,1 milioni di spettatori. Gli Ascolti tv di XXXX marzo 2021: vince Amici di Maria De Filippi, la partita interessa pochi Ha regalato suspense e tanta emozione la gara di calcio Under 21 Spagna-Italia in onda su Rai 1. Nonostante gli azzurrini siano rimasti in nove, non hanno ceduto il passo alla squadra avversaria e la sfida è terminata 0-0.

