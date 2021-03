Ascolti Tv 27 marzo: Amici travolge l’Under 21. Augias sul podio col botto indagando su Roma (Di domenica 28 marzo 2021) Il pomeriggio sportivo – sabato 27 marzo – era caratterizzato dalle prove del Motomondiale e da quelle della Formula 1. E poi alla sera il calcio aveva in scaletta Italia-Spagna Under 21 su Rai1 (fino alle 22.30 circa) e questo poteva costituire un freno al prevedibile strapotere di Maria De Filippi, che si è presentata on air con il secondo serale di Amici. Nella griglia poi, sia Rai2 che Rete4 e Italia 1 hanno schierato film, mentre Rai3 con Città segrete e Corrado Augias ha visitato Roma e Licia Colò ha parlato di natura e sostenibilità su La7. Ecco la graduatoria per Ascolti. Amici sfiora 6 milioni, Italia-Spagna U21 arriva quasi a 3, Augias sfonda quota 2 milioni. Tra i film Italia 1 batte Rai2 e Rete4 Su Canale 5 la seconda puntata del serale di ... Leggi su tvzoom (Di domenica 28 marzo 2021) Il pomeriggio sportivo – sabato 27– era caratterizzato dalle prove del Motomondiale e da quelle della Formula 1. E poi alla sera il calcio aveva in scaletta Italia-Spagna Under 21 su Rai1 (fino alle 22.30 circa) e questo poteva costituire un freno al prevedibile strapotere di Maria De Filippi, che si è presentata on air con il secondo serale di. Nella griglia poi, sia Rai2 che Rete4 e Italia 1 hanno schierato film, mentre Rai3 con Città segrete e Corradoha visitatoe Licia Colò ha parlato di natura e sostenibilità su La7. Ecco la graduatoria persfiora 6 milioni, Italia-Spagna U21 arriva quasi a 3,sfonda quota 2 milioni. Tra i film Italia 1 batte Rai2 e Rete4 Su Canale 5 la seconda puntata del serale di ...

