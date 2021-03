Ascolti Tv 27 marzo | Amici travolge la Nazionale Under 21 Augias sul podio col botto indagando su Roma

(Di domenica 28 marzo 2021) Il pomeriggio sportivo – sabato 27– era caratterizzato dalle prove del Motomondiale e da quelle della Formula 1. E poi alla sera il calcio aveva in scaletta Italia-Spagna21 su Rai1 (fino alle 22.30 circa) e questo poteva costituire un freno al prevedibile strapotere di Maria De Filippi, che si è presentata on air con il secondo serale di. Nella griglia poi, sia Rai2 che Rete4 e Italia 1 hanno schierato film, mentre Rai3 con Città segrete e Corradoha visitatoe Licia Colò ha parlato di natura e sostenibilità su La7. Ecco la graduatoria persfiora 6 milioni, Italia-Spagna U21 arriva quasi a 3,sfonda quota 2 milioni. Tra i film Italia 1 batte Rai2 e Rete4 Su Canale 5 la seconda puntata del ...

Advertising

QuiMediaset_it : #Canale5 @LiveNoneladUrso segna record ed è il talk più visto della 1^serata #Melaverde primato di ascolti con 2.54… - bclnews_it : Ascolti AM Treviso del 28 marzo - - MixPlimo : @FusatoRiccardo Ascolti, forse capisce che ha scritto un’idiozia! - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Sabato 27 Marzo #Verissimo ha raccolto davanti al video 2.530.000 telespettatori pari al 18.8%… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Sabato 27 Marzo #UnaVita ha appassionato nella puntata di ieri 2.528.000 telespettatori e il 15.5%… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti marzo

Nella giornata di ieri, 27, Striscia la Notizia ha conquistato il record di: sbaragliata la concorrenza Record diper Striscia la Notizia , che durante l'access prime time si è guadagnata picchi di share ...Amici di Maria De Filippi 20 -1puntata: 6.016.000 telespettatori, 28,73 di share. 2puntata: 5.990.000 telespettatori, 28,3% di share. (adsbygoogle = window.adsbygoogle - - []).push({});L'episodio si è verificato a mezzogiorno in via Gioacchino Toma, nel rione San Pio di Lecce. Sul posto volanti di polizia e 118. Per un 23enne alcuni punti di sutura all'altezza dello sterno. Ad aggre ...Nelle ultime settimane si è tanto discusso della chiusura anticipata di Live-Non è la d’Urso stasera, domenica 28 marzo 2021, ma che del presunto ... Il programma non ha brillato in termini di ascolti ...