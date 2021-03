Arrivano dopo anni di attesa le barriere anti - rumore (Di domenica 28 marzo 2021) Gli abitanti di via della Grumellina possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Sull'ex strada statale 671, il famigerato "Asse Interurbano" di Bergamo, percorso ogni giorno da migliaia di ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 28 marzo 2021) Gli abitdi via della Grumellina possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Sull'ex strada statale 671, il famigerato "Asse Interurbano" di Bergamo, percorso ogni giorno da migliaia di ...

Arrivano dopo anni di attesa le barriere anti - rumore ... percorso ogni giorno da migliaia di veicoli (auto e camion, anche di grossa cilindrata), arrivano ... Lo ha deciso il Consiglio provinciale, dopo aver approvato la modifica del piano delle opere ...

Coronavirus. La Sicilia prima per vaccinazioni, nonostante la disorganizzazione. Arrivano nuove dosi Il generale, dopo un incontro in prefettura, ha visitato l'hub vaccinale della città dello Stretto - realizzato all'interno della Fiera campionaria - dove è stato accolto dal capo della protezione ...

Arrivano dopo anni di attesa le barriere anti-rumore Il Giorno Nuova sede Pro Loco, oggi l’inaugurazione Quest’estate è in forse l’apertura della piscina: il Comune avvia un bando. Novità per la "Baracchina" sul lago di Montelleri ...

Dopo un anno si balla Diretta dalla Fonderia Aterballetto riprende stasera gli spettacoli con la XL Dance Company. Streaming di due coreografie della giovane formazione reggiana ...

