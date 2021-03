Antonio Cassano critica la fiction su Totti: "Non ero così" (Di domenica 28 marzo 2021) Ad Antonio Cassano non pare sia piaciuta la serie Sky “Speravo de mori’ prima” su Francesco Totti che va in questi giorni in onda sulla tv satellitare. “Prima di tutto non somiglia a me”, ha detto l’ex calciatore della Roma a BoboTv come riportato dal Corriere dello Sport. “La realtà, poi, non c’entra niente con la serie. Ci vogliono 10 anni per raccontare quello che ho fatto a Roma e quello che si è fatto a Roma. Quando lui ha dovuto prendere decisioni importanti io non c’ero già più, lui aveva rinnovato nel 2004 e aveva ancora 3 anni di contratto”, ha detto. Il film è bello perché è sul mio amico, ma in alcune occasioni non ne esco bene e mi hanno fatto apparire in un modo che non mi è piaciuto. L’attrice che fa Ilary più o meno le somiglia, ma Totti invece sembra Perin. Poi il Pupone non è così: ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) Adnon pare sia piaciuta la serie Sky “Speravo de mori’ prima” su Francescoche va in questi giorni in onda sulla tv satellitare. “Prima di tutto non somiglia a me”, ha detto l’ex calciatore della Roma a BoboTv come riportato dal Corriere dello Sport. “La realtà, poi, non c’entra niente con la serie. Ci vogliono 10 anni per raccontare quello che ho fatto a Roma e quello che si è fatto a Roma. Quando lui ha dovuto prendere decisioni importanti io non c’ero già più, lui aveva rinnovato nel 2004 e aveva ancora 3 anni di contratto”, ha detto. Il film è bello perché è sul mio amico, ma in alcune occasioni non ne esco bene e mi hanno fatto apparire in un modo che non mi è piaciuto. L’attrice che fa Ilary più o meno le somiglia, mainvece sembra Perin. Poi il Pupone non è: ...

Advertising

HuffPostItalia : Antonio Cassano critica la fiction su Totti: 'Non ero così' - Samuele21702618 : @FcInterNewsit Antonio cassano ha smesso di funzionare - sportli26181512 : Furia Cassano sulla fiction su Totti: 'Non mi somiglia, sembro invadente ma non era così. Francesco sembra Perin...… - SickBoy1987 : RT @GeorgeSpalluto: Antonio Cassano in diretta su Twitch con Adani, Vieri e Ventola: 'Ragazzi, avete visto come gioca Musetti? Sinner è Djo… - lagoleada_it : Ospite a #BOBO V, con Bobo #Vieri, #LeleAdani, Antonio #Cassano e #NicolaVentola, il tecnico del #Sassuolo, Roberto… -