Anticipazioni Un Posto al sole puntate dal 29 marzo al 2 aprile 2021 | Roberto al bivio

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 28 marzo 2021) Nelledal 29al 2della soap opera napoletana Unalvedremoin crisi sia sul piano affettivo che su quello professionale. Per questo motivo penserà bene di chiedere l’aiuto di Marina…Unaldal 29al 31alteme questa volta di non farcela. I problemi ai Cantieri continuano a non dargli tregua soprattutto dopo le ingerenze di Franco. L’uomo pensava di aver trovato un alleato nel Boschi, assumendolo nella sua azienda per poi scoprire che Franco non intende coprire alcune sue azioni ...