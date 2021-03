Anm | “Senza priorità vaccino | rallentamento attività giustizia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 28 marzo 2021) “Il nuovo Piano strategico vaccinale, modificando le Linee Guida approvate dal Parlamento nel dicembre 2020, non prevede più, tra i gruppi target di popolazione cui offrire ilin via prioritaria, i lavoratori del comparto. Il Governo considera, dunque, il serviziocon carattere di minorerispetto ad altri servizi essenziali già sottoposti a vaccinazione, tanto da non ritenere doveroso rafforzare le condizioni che ne consentano la prosecuzionel’esposizione a pericolo per gli operatori”. E’ quanto si legge in una nota della Giunta Esecutiva Centrale dell’Anm. “Tale decisione, oltre a destare disagio e sconcerto per la totale sottovalutazione dell’essenziale ed improcrastinabile servizio, appare in assoluta antitesi con gli obiettivi ...