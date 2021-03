Anche Bergamo nella rassegna che riunisce 9 festival del cinema LGBTQ (Di domenica 28 marzo 2021) Il festival Orlando identità, relazioni, possibilità, che avrà luogo quest’anno dal 14 al 23 maggio, fa parte del Coordinamento dei festival di cinema LGBTQ italiano ed è felice di presentare l’iniziativa condivisa Taglio Lungo, la prima rassegna di lungometraggi organizzata dal Coordinamento, che si svolgerà online da giovedì 1 a domenica 4 aprile 2021. I film saranno disponibili in streaming online sulla piattaforma MyMovies. La piattaforma MyMovies ospiterà i migliori otto film a tema proposti nel 2020, selezionati dalle nove realtà organizzatrici dell’evento Taglio Lungo, che costituiscono il Coordinamento dei festival di cinema LGBTQ. La rassegna inizierà alle 20 di giovedì 1 aprile e presenterà ogni giorno due film, in versione ... Leggi su bergamonews (Di domenica 28 marzo 2021) IlOrlando identità, relazioni, possibilità, che avrà luogo quest’anno dal 14 al 23 maggio, fa parte del Coordinamento deidiitaliano ed è felice di presentare l’iniziativa condivisa Taglio Lungo, la primadi lungometraggi organizzata dal Coordinamento, che si svolgerà online da giovedì 1 a domenica 4 aprile 2021. I film saranno disponibili in streaming online sulla piattaforma MyMovies. La piattaforma MyMovies ospiterà i migliori otto film a tema proposti nel 2020, selezionati dalle nove realtà organizzatrici dell’evento Taglio Lungo, che costituiscono il Coordinamento deidi. Lainizierà alle 20 di giovedì 1 aprile e presenterà ogni giorno due film, in versione ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche Bergamo Covid, così i vaccini ci proteggono dalle varianti ... medico direttore della immunoematologia e medicina trasfusionale nell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo ". Anche chi è guarito da un'infezione sviluppa una protezione, tanto è vero che nel nostro ...

Figliuolo: 3 milioni di dosi vaccino in arrivo Obiettivo: 500 mila iniezioni al giorno Tra fine aprile e maggio si potranno fare anche i vaccini in farmacia. Speranza vorrebbe "che entro la fine dell'estate ogni italiano che vuole vaccinarsi possa averne la possibilità".

Torna la primavera, anche la pelle ha bisogno di un check-up L'Eco di Bergamo Bracconaggio: diversi gli illeciti in Val Seriana e Val di Scalve Continua l’attività di controllo della fauna selvatica del servizio di Polizia della Provincia di Bergamo. Nel corso dei controlli effettuati ... un individuo è stato identificato e denunciato anche ...

Milano, a Linate arrivano Ryanair, WizzAir e Volotea: rotte in aumento Ma anche perché negli ultimi tempi sembrano saltati pure gli equilibri commerciali che da tempo si erano creati tra gli scali di Malpensa, Linate e Bergamo-Orio al Serio. Se fino a poco fa la ...

