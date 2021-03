Amici, Stefano De Martino flirta e Maria De Filippi gli dice “No, qua hai già dato” (Di domenica 28 marzo 2021) Stefano De Martino, il noto ballerino e da un pò di tempo anche conduttore, quest’anno è anche giudice del serale di Amici di Maria De Filippi, il talent grazie al quale è diventato famoso. Nella serata di ieri, sabato 27 marzo è andata in onda la seconda puntata del talent e pare che sia accaduto un qualcosa che non è passato inosservato. Di cosa si tratta? Stefano De Martino flirta ad Amici? Non appena iniziata la nuova puntata di Amici, che è andata in onda proprio nella serata di ieri, sembra che Stefano De Martino abbia messo in atto dei comportamenti considerati insoliti per la stessa Maria De Filippi che lo conosce ... Leggi su baritalianews (Di domenica 28 marzo 2021)De, il noto ballerino e da un pò di tempo anche conduttore, quest’anno è anche giudel serale didiDe, il talent grazie al quale è diventato famoso. Nella serata di ieri, sabato 27 marzo è andata in onda la seconda puntata del talent e pare che sia accaduto un qualcosa che non è passato inosservato. Di cosa si tratta?Dead? Non appena iniziata la nuova puntata di, che è andata in onda proprio nella serata di ieri, sembra cheDeabbia messo in atto dei comportamenti considerati insoliti per la stessaDeche lo conosce ...

Advertising

marcobrown55 : RT @darveyfeels_: due pezzi di Emma in front of Stefano De Martino nello studio di Amici, questa è poesia. #Amici20 - tempoweb : #emanuelefiliberto ad #Amici20 Lo sfottò principesco di Stash e De Martino nei camerini - stank_88_ : RT @SamuelMontegra1: Stefano De Martino che assiste a una storia d’amore nata ad “Amici”. Lo sappiamo a chi stai pensando. Lo sappiamo. #Am… - bahscioccata : Al posto di giudici come Stash, Stefano de Martino, Emanuele Filiberto di Savoia, servirebbe uno come lui ad Amici,… - infoitcultura : Amici 2021: Maria e la “battuta” sugli amori di Stefano De Martino -