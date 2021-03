(Di domenica 28 marzo 2021)è una delle brine professioniste di(nonché colei incaricata a leggere ogni volta il Premio Marlù) e proprio nel post puntata di ieri hato una stoccatinaDi Grazia eMiliddi. Su Twitter ha infatti condiviso un post con scritto: “RIP perche ogni settimana deve preparare 80 pezzi per delle pizzettare come“. Ovviamente in molti se ne sono accorti e c’è chi l’ha sostenuta e chi, invece, ha trovato il repost poco professionale.io ti amavo, ma ora ti amo ancora di più#20 pic.twitter.com/bXR8nxCitC — Fran ...

Amici 20, le pagelle del serale. La ballerina Giulia fa innamorare tutti, i cantanti sembrano usciti da un piano-ba… - Amici, la ballerina professionista Giulia Pauselli tira una frecciatina alle allieve Rosa e Martina - Refresh. Karina (Amici19), ballerina classica diplomata e con esperienza, non arrivò al Serale. La Celentano giusta… - Amici 20, le pagelle del serale. La ballerina Giulia fa innamorare tutti, i cantanti sembrano usciti da un piano-bar,…

Laprofessionista ha condiviso un post in cui le due allieve vengono chiamateNella seconda puntata del Serale di2021 Alessandra Celentano si è scagliata nuovamente contro Martina,della squadra di Lorella Cuccarini e Arisa. La ragazza, a dire della maestra, non è versatile. La prova, anzi, il ...Amici 20: la seconda puntata del serale si è conclusa, ma con un ballottaggio ingiusto, ormoni impazziti e ovviamente lacrime ...Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi e Ibla e Leonardo Lamacchia hanno abbandonato il talent ...