“Amici 2021” | Alessandra Celentano umilia Martina | De Filippi | «Litighiamo di nuovo»

Nel corso della seconda puntata del serale di "Amici 2021" Alessandra Celentano "ha dato il meglio di sé", proponendo una serie di guanti di sfida difficilissimi ai danni di due ballerine: Martina e Rosa. Inevitabile lo scontro con Lorella Cuccarini, stanca delle "frecciatine" dell'insegnante di danza. Toni accesi: necessario l'intervento di Maria De Filippi. leggi anche l'articolo —> Chi è Alessandra Celentano: carriera, vita privata e curiosità della maestra di "Amici" Lorella Cuccarini ha accettato il guanto di sfida di Alessandra Celentano, che vedeva contrapposte Martina e Serena, su una coreografia neoclassica, scegliendo però di modificare significativamente l'assolo per non ...

