Amici 20: l’opinione di Chia sulla seconda puntata (Di domenica 28 marzo 2021) Ho come la sensazione che ci sia un po’ di confusione in chi ha il compito di decidere le sorti dei protagonisti dei reality e dei talent, ultimamente. All’Isola 15 anziché preservare il becero trash ci teniamo le Francesca Lodo che pescano du pesci e rispediamo in Italia gli Akash Kumar che riescono a litigare anche coi paguri. E ad Amici 20 anziché preservare il talento ci teniamo il becero trash di Rosa Di (s) Grazia, che è così presuntuosa ed immotivatamente convinta da non accorgersi nemmeno che anziché lamentarsi di Alessandra Celentano che “sono 5 mesi che me ne dice di tutti i colori” le dovrebbe mandare a casa un cesto di frutta per ringraziarla, perché se non fosse per i suoi show iconici sulle “coreografie falsificate in maniera clandestina” (che da soli valgono il prezzo del biglietto, e reggono ogni volta l’intera puntata) COL CAVOLO che ... Leggi su isaechia (Di domenica 28 marzo 2021) Ho come la sensazione che ci sia un po’ di confusione in chi ha il compito di decidere le sorti dei protagonisti dei reality e dei talent, ultimamente. All’Isola 15 anziché preservare il becero trash ci teniamo le Francesca Lodo che pescano du pesci e rispediamo in Italia gli Akash Kumar che riescono a litigare anche coi paguri. E ad20 anziché preservare il talento ci teniamo il becero trash di Rosa Di (s) Grazia, che è così presuntuosa ed immotivatamente convinta da non accorgersi nemmeno che anziché lamentarsi di Alessandra Celentano che “sono 5 mesi che me ne dice di tutti i colori” le dovrebbe mandare a casa un cesto di frutta per ringraziarla, perché se non fosse per i suoi show iconici sulle “coreografie falsificate in maniera clandestina” (che da soli valgono il prezzo del biglietto, e reggono ogni volta l’intera) COL CAVOLO che ...

