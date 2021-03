Amici 20, la giuria ‘presa di mira’: “Maria, l’hai presa all’Eurospin?” (Di domenica 28 marzo 2021) Amici 20 anche ieri sera ha fatto boom di ascolti, ma scatta l’ironia sulla giuria: una frase sta facendo il giro del web, ecco di cosa si tratta e tutti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 28 marzo 2021)20 anche ieri sera ha fatto boom di ascolti, ma scatta l’ironia sulla: una frase sta facendo il giro del web, ecco di cosa si tratta e tutti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

neverameeee : RT @althovgh: se twitter fosse la giuria di amici sarebbe un programma migliore e non ci sono dubbi #amici20 - _Unbeliebubble : RT @BambolaCosta: Mai giuria più incompetente e pilotata di questa. Rivoglio Platinette che si spoglia all’eliminazione di Diana, Loredana… - ssbarauau : RT @althovgh: se twitter fosse la giuria di amici sarebbe un programma migliore e non ci sono dubbi #amici20 - maricacpnr : Io sono C E R T A che il popolo di Twitter sarebbe una giuria mille volte più qualificata e giusta di quella che c’… - nonlososincera : Tommaso e Alessandro troppo sottovalutati, Rosa e Martina, non posso giudicare se sono brave o meno ma rispetto agl… -