Amici 20, il tweet della ballerina contro Rosa e Martina scatena il web (Di domenica 28 marzo 2021) Ennesima polemica su Twitter su Amici 20. Questa volta, a finire nel mirino dei fan della trasmissione, un tweet sospetto della ballerina Giulia Pauselli. Giulia Pauselli, ex allieva di Amici… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 28 marzo 2021) Ennesima polemica su Twitter su20. Questa volta, a finire nel mirino dei fantrasmissione, unsospettoGiulia Pauselli. Giulia Pauselli, ex allieva di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

AlbertoBagnai : Questo mi ricorda che ho un guanciale della Valnerina da inaugurare quest'oggi... Sapete quei tweet tipo: 'Amici!..… - TriGiorgia_ : RT @stefyorlando: Grazie per tutti i tweet meravigliosi, non vi preoccupate perché sto benissimo. Questa era solo una riflessione, i miei a… - gildazorzistan1 : RT @stefyorlando: Grazie per tutti i tweet meravigliosi, non vi preoccupate perché sto benissimo. Questa era solo una riflessione, i miei a… - MatiFarioli : RT @stefyorlando: Grazie per tutti i tweet meravigliosi, non vi preoccupate perché sto benissimo. Questa era solo una riflessione, i miei a… - rita337721 : RT @stefyorlando: Grazie per tutti i tweet meravigliosi, non vi preoccupate perché sto benissimo. Questa era solo una riflessione, i miei a… -