Amici 20, gli ascolti della seconda puntata: ecco quanto ha totalizzato il talent di Maria De Filippi! (Di domenica 28 marzo 2021) Ieri sera è andato in onda il secondo appuntamento del serale di Amici 20 condotto da Maria De Filippi. Il talent show ha appassionato il telespettatori di Canale 5 con sfide tra squadre e scontri tra i professori. A decidere la vittoria è stata la giuria composta da: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash ed alla fine dal programma sono stati eliminati i due cantanti Ibla e Leonardo Lamacchia che hanno dovuto abbandonare il programma. In termini di ascolto la puntata ha totalizzato il 28.3% di share con 5.990.000 di telespettatori confermando così i dati della scorsa settimana. Rispetto ad Amici 19 gli ascolti sono assolutamente in rialzo poiché i dati della seconda puntata dello scorso anno ... Leggi su isaechia (Di domenica 28 marzo 2021) Ieri sera è andato in onda il secondo appuntamento del serale di20 condotto daDe Filippi. Ilshow ha appassionato il telespettatori di Canale 5 con sfide tra squadre e scontri tra i professori. A decidere la vittoria è stata la giuria composta da: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash ed alla fine dal programma sono stati eliminati i due cantanti Ibla e Leonardo Lamacchia che hanno dovuto abbandonare il programma. In termini di ascolto lahail 28.3% di share con 5.990.000 di telespettatori confermando così i datiscorsa settimana. Rispetto ad19 glisono assolutamente in rialzo poiché i datidello scorso anno ...

