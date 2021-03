Amici 20, Alessandra Celentano “umilia” Martina in diretta: «E’ negata», interviene Maria De Filippi: «Litighiamo di nuovo» (Di domenica 28 marzo 2021) Amici 20, Alessandra Celentano umilia Martina in diretta: «E’ negata», interviene la De Filippi: «Litighiamo di nuovo». La maestra più “cattiva” della scuola non smentisce la sua fama e attacca duramente una ballerina della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Contro di lei anche stefano De Martino. nuovo scontro, durante la seconda puntata di Amici 20 in onda sabato 27 marzo, tra la maestra Alessandra Celentano e le ballerine della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Dopo aver criticato in modo molto duro nella prima puntata Rosa, ha attaccato anche Martina Miliddi. Amici 20, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 28 marzo 2021)20,in: «E’»,la De: «di». La maestra più “cattiva” della scuola non smentisce la sua fama e attacca duramente una ballerina della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Contro di lei anche stefano De Martino.scontro, durante la seconda puntata di20 in onda sabato 27 marzo, tra la maestrae le ballerine della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Dopo aver criticato in modo molto duro nella prima puntata Rosa, ha attaccato ancheMiliddi.20, ...

