Alla ricerca del coraggio perduto

Leggi su panorama

(Di domenica 28 marzo 2021) Viviamo immersi in una cultura vittimista, dove ogni difficoltà diventa «un trauma». Eppure basterebbe ricordare la lezione degli eroi omerici. Che piangevano vere lacrime di fronte al dolore, ma erano i primi a lanciarsi nelle battaglie dell'esistenza. Perché solo attraversando le ombre si può raggiungere la luce. Gli antichi piangevano tantissimo. Piangevano i brutali guerrieri greci, che non si facevano scrupoli a trascinare il cadavere dell'avversario sconfitto con un carro per farne scempio, ma poi si scioglievano in lacrime davanti ai compagni riuniti. Piangevano, ancora di più, i romani tetragoni. Lo spiega la storica Sarah Rey (Le lacrime di Roma, Einaudi): «Le lacrime nella Roma antica fornivano un ausilio imprescindibile al politico, erano l'arma preferita degli oratori e il mezzo con cui distinguersi dal volgo. Per loro, i singhiozzi sono una questione pubblica. Esiste una ...