Alessia Marcuzzi sott’attacco sui social per una foto | «Vergognati | tuo marito che dice?»

(Di domenica 28 marzo 2021)nel mirino dei leoni da tastiera dopo aver aver postato suidellesenza veli su Instagram. Niente di volgare o particolarmente audace, Anzi. Gli scatti, pubblicati qualche ora fa dalla conduttrice de “Le Iene”, fanno parte di un progetto imprenditoriale a cui la showgirl sta lavorando da mesi. Gli haters però hanno visto il marcio e hanno preso a lasciare in basso al post commenti irriverenti di ogni tipo. Un po’ di invidia? Per fortuna alcuni hanno elogiato la conduttrice, sottolineando la sua bellezza sempiterna, la freschezza della sua pelle e l’energia. leggi anche l’articolo —> La fidanzata di Francesco Oppini minacciata: «È stato con… Aspetta che crepi», insulti chocInstagramal naturale ...

marcellosanfili : La Teofania di sua Divinità Alessia Marcuzzi @lapinella ???????????????????????????Questa sera Ospite a @chetempochefa Non vedo… - _unsaidemily : RT @Iperborea_: Comunque Raffaele ha urlato un po' troppo, diciamo che a tratti mi ha ricordato Alessia Marcuzzi terrorizzata che cercava d… - MontiFrancy82 : A @chetempochefa ospiti il Ministro Mariastella Gelmini, #PieroAngela @francescacheeks e @Fedez @lapinella… - SMSNEWSOFFICIAL : A @chetempochefa ospiti il Ministro Mariastella Gelmini, #PieroAngela @francescacheeks e @Fedez @lapinella… - bebeblogit : Da Alessia Marcuzzi a Elena Santarelli: la vita delle mamme vip ai tempi della DAD -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

Sky Tg24

sarà protagonista di una lunga intervista tra carriera e vita privata, mentre Christian De Sica presenterà il programma, che lo vedrà protagonista il prossimo 3 aprile su Raiuno, '...Spread the loveè in televisione da tantissimi anni e i suoi esordi con " Colpo di fulmine " li ricordano tutti. Negli anni è maturata, è cambiata e ha fatto anche parlare spesso di sé per la sua ...Chi ospiterà questa sera, domenica 28 marzo 2021, Fabio Fazio nello studio o in collegamento a Che tempo che fa? Fedez e Francesca Michielin, ...Gli ospiti e le anticipazioni della puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 28 marzo 2021: tra gli ospiti anche Fedez e Francesca Michielin.