Alberto Matano mai visto così, perde la pazienza e sbotta "farabutti …" (Di domenica 28 marzo 2021) Alberto Matano, uno dei conduttori di maggiore successo di questi ultimi anni. Per il secondo anno consecutivo è al timone di una delle trasmissioni più importanti di casa Rai, ovvero La vita in diretta. In questi ultimi mesi, purtroppo, il suo lavoro è stato piuttosto duro, visto che giorno dopo giorno intrattiene il suo pubblico, parlando del Covid e della pandemia, che continua a galoppare in modo incessante. Alberto Matano a La vita in diretta parla di vaccinazioni anti Covid e favoritismi In queste ultime puntate del programma si è tanto parlato della campagna vaccinazioni e dei dubbi sorti sul siero AstraZeneca dopo i casi di morte sospette. Nonostante questo, c'è gente che in qualche modo, grazie a conoscenze e favoritismi, ad accaparrarsi una dose che non gli spetta, a discapito di ...

