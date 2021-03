Alberto Angela, il divulgatore scientifico figlio di Piero Angela (Di domenica 28 marzo 2021) Alberto Angela è nato il 6 aprile del 1963 a Paridi ed è conosciuto per essere un paleontologo, conduttore televisivo e divulgatore scientifico. figlio del noto conduttore Piero Angela e di Margherita Pastore in Angela. Inoltre, ha una sorella Christine. Dopo aver conseguito il diploma in Francia ha deciso di iscriversi al corso di Scienze Naturali, presso l’università della Sapienza dove consegue la laurea con 110 e lode. Decide di continuare gli studi frequentando diversi corsi di specializzazione in università tipo Harvard e la Columbia University. Il suo percorso approfondisce la paleontologia e la paleoantropologia. La vita privata di Alberto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021)è nato il 6 aprile del 1963 a Paridi ed è conosciuto per essere un paleontologo, conduttore televisivo edel noto conduttoree di Margherita Pastore in. Inoltre, ha una sorella Christine. Dopo aver conseguito il diploma in Francia ha deciso di iscriversi al corso di Scienze Naturali, presso l’università della Sapienza dove consegue la laurea con 110 e lode. Decide di continuare gli studi frequentando diversi corsi di specializzazione in università tipo Harvard e la Columbia University. Il suo percorso approfondisce la paleontologia e la paleoantropologia. La vita privata di...

