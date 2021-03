Alan Turing, il matematico che ha sconfitto Hitler ed è stato condannato perché gay (Di domenica 28 marzo 2021) Sono serviti più di 60 anni perché il Regno Unito riabilitasse Alan Turing, l’uomo senza il quale gli alleati non avrebbero vinto la Seconda Guerra Mondiale. L’uomo capace di decifrare il codice Enigma, quello delle comunicazioni della Germania nazista era stato condannato per omosessualità nel 1952, quando ancora era un reato in Inghilterra, ed è stato riabilitato solo nel 2013: la regina, su richiesta del ministro della giustizia, gli ha concesso l’assoluzione reale. Ora trova posto su una banconota. https://twitter.com/bankofengland/status/1375002034060070912 Leggi su vanityfair (Di domenica 28 marzo 2021) Sono serviti più di 60 anni perché il Regno Unito riabilitasse Alan Turing, l’uomo senza il quale gli alleati non avrebbero vinto la Seconda Guerra Mondiale. L’uomo capace di decifrare il codice Enigma, quello delle comunicazioni della Germania nazista era stato condannato per omosessualità nel 1952, quando ancora era un reato in Inghilterra, ed è stato riabilitato solo nel 2013: la regina, su richiesta del ministro della giustizia, gli ha concesso l’assoluzione reale. Ora trova posto su una banconota. https://twitter.com/bankofengland/status/1375002034060070912

