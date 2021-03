Akash Kumar la combina grossa: “Questo bambino sono io”, ma la foto si trova anche su Google (Di domenica 28 marzo 2021) Akash Kumar pubblica la foto di un bambino Nella serata di venerdì, Akash Kumar attraverso il suo account Instagram ha condiviso uno scatto di un bambino indiano con gli occhi azzurri. Fin qui nulla di anormale se non fosse per la didascalia utilizzata: “Prima di giudicare informatevi, invidia“. Una foto che al popolo del web ha fatto venire una serie di sospetti. Infatti, quell’immagine postata dal modello è presente da anni nell’archivio di Pinterest e se si fa una ricerca su Google Immagini esce nella voce ‘indian kid with blue eyes‘. Per tale ragioni in tanti gli hanno puntato il dito contro e l’dex naufrago de L’Isola dei Famosi 15 ha disattivato i commenti al post di IG. La reazione del popolo del web Qualche minuto dopo ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 28 marzo 2021)pubblica ladi unNella serata di venerdì,attraverso il suo account Instagram ha condiviso uno scatto di unindiano con gli occhi azzurri. Fin qui nulla di anormale se non fosse per la didascalia utilizzata: “Prima di giudicare informatevi, invidia“. Unache al popolo del web ha fatto venire una serie di sospetti. Infatti, quell’immagine postata dal modello è presente da anni nell’archivio di Pinterest e se si fa una ricerca suImmagini esce nella voce ‘indian kid with blue eyes‘. Per tale ragioni in tanti gli hanno puntato il dito contro e l’dex naufrago de L’Isola dei Famosi 15 ha disattivato i commenti al post di IG. La reazione del popolo del web Qualche minuto dopo ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Il naufrago che deve abbandonare immediatamente l'Isola è Akash Kumar. #Isola ?? - l0v3yours3lf__ : Akash Kumar as Justin Occhi colore ghiaccio e fisico scolpito. - mariaderenice : @michicima Akash Kumar la mamma é Brasiliana e papà Indiano lo sabete? No capisco perché no parla della mamma a bal… - infoitcultura : Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar: «Ilary Blasi? Se non fosse la moglie di Totti non saprei chi è» -