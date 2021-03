Akash Kumar da bambino, spunta uno scatto inedito: “Avevo 4 anni e gli occhi chiari” (FOTO) (Di domenica 28 marzo 2021) Va in scena l’occhi Gate su Akash Kumar E se nella quinta edizione del Grande Fratello Vip ha tenuto banco l’Ares Gate, al momento al vaglio del Tribunale di Roma, a L’Isola dei Famosi 15 da un paio di settimane è scoppiato il cosiddetto occhi Gate. Un caso che riguarda in prima persona l’ex naufrago Akash Kumar, il modello che dopo l’eliminazione da Playa Palapa non è voluto rimanere a Parasite Island. Dopo la sua eliminazione, una vota rientrato in possesso del suo account Instagram, il 29enne che vive a Verona ha dato il meglio di sé. L’ex naufrago mostra una FOTO da piccolo Inizialmente Akash Kumar ha attaccato apertamente gli opinionisti de L’Isola dei Famosi 15 Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Non contento, subito dopo ha ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 28 marzo 2021) Va in scena l’Gate suE se nella quinta edizione del Grande Fratello Vip ha tenuto banco l’Ares Gate, al momento al vaglio del Tribunale di Roma, a L’Isola dei Famosi 15 da un paio di settimane è scoppiato il cosiddettoGate. Un caso che riguarda in prima persona l’ex naufrago, il modello che dopo l’eliminazione da Playa Palapa non è voluto rimanere a Parasite Island. Dopo la sua eliminazione, una vota rientrato in possesso del suo account Instagram, il 29enne che vive a Verona ha dato il meglio di sé. L’ex naufrago mostra unada piccolo Inizialmenteha attaccato apertamente gli opinionisti de L’Isola dei Famosi 15 Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Non contento, subito dopo ha ...

