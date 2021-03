Abbandoniamo il calciomercato | torniamo al campionato e sogniamo la Champions

(Di domenica 28 marzo 2021) Che bella domenica delle Palme. Temperatura giusta, solo accecante. Clima rasserenante. Se non ci fosse il Covid e l’impazzimento delle notizie sul, tre mesi prima che si apra ufficialmente, il battito del cuore sarebbe nella norma. In tempi di pandemia, reclusi a casa, tra un libro e una serie tv, c’è sempre lo sguardo attento sui siti web che dovrebbero informare sugli umori del tal giocatore, sulle manovre di mercato, sul bollettino medico. Ecco, nel preciso istante che ti dedichi alle amenità della tua amata squadra, si scatena l’inferno. La pressione sale, la sensazione è di rincoglionimento. Il nervosismo raggiunge livelli massimi. Rileggi freneticamente le notizie. Ti avvampa il furore del tifoso, ti viene la voglia di scassare tutto. Ci caschi ogni volta, pur sapendo che è un mondo di “busciardi”. Imbroglioni. Addirittura ci sono giornalisti ...

