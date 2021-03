A20 Messina-Palermo: prossimi interventi e disposizioni viarie (Di domenica 28 marzo 2021) Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Autostrade Siciliane, anche sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Dal 29 marzo al 30 aprile si procederà al rifacimento del manto autostradale nel tratto compreso tra il km. 46,720 e il km. 50,542 (nei pressi di Barcellona P.G.) e pertanto la carreggiata autostradale di valle (direzione Palermo) rimarrà Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 28 marzo 2021) Proseguono glidi manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Autostrade Siciliane, anche sull’autostrada A20. Dal 29 marzo al 30 aprile si procederà al rifacimento del manto autostradale nel tratto compreso tra il km. 46,720 e il km. 50,542 (nei pressi di Barcellona P.G.) e pertanto la carreggiata autostradale di valle (direzione) rimarrà

