A Maiorca arrivano migliaia di tedeschi per le vacanze di Pasqua: in Germania (e Spagna) è polemica (Di domenica 28 marzo 2021) Gli albergatori tedeschi contestano le nuove misure contro la pandemia che prevedono una chiusura totale fino al 18 aprile ma consentono, dopo il test, di volare in Spagna e in Portogallo Leggi su corriere (Di domenica 28 marzo 2021) Gli albergatoricontestano le nuove misure contro la pandemia che prevedono una chiusura totale fino al 18 aprile ma consentono, dopo il test, di volare ine in Portogallo

Advertising

yufalcediluna : RT @effe1312: Tutto il mondo è un casino...non abbiamo l’esclusiva. A Maiorca arrivano migliaia di tedeschi per le vacanze di Pasqua: in G… - effe1312 : Tutto il mondo è un casino...non abbiamo l’esclusiva. A Maiorca arrivano migliaia di tedeschi per le vacanze di Pa… - bizcommunityit : A Maiorca arrivano migliaia di turisti tedeschi: in Germania (e Spagna) scoppia la polemica - LUCABRAMBILLA24 : RT @GiulioTerzi: A Maiorca arrivano migliaia di tedeschi per le vacanze di Pasqua: in Germania (e Spagna) scoppia la polemica - eston74828153 : RT @GiulioTerzi: A Maiorca arrivano migliaia di tedeschi per le vacanze di Pasqua: in Germania (e Spagna) scoppia la polemica -