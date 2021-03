A Barcellona si torna a vivere: 5 mila persone al concerto dei Love of Lesbian (Di domenica 28 marzo 2021) Mentre l’Italia di Draghi chiude tutto infliggendo un altro duro colpo al tessuto produttivo, nel resto del mondo si torna a vivere, almeno si prova a ripartire. Un’emozione per pochi al momento, ma un segnale importante. Ben 5 mila persone hanno assistito ad concerto dopo essere state sottoposte a un test antigenico Covid. Hanno anche portato la mascherina ma sono stati tutti insieme, vicini a ballare e cantare sotto un palco. È successo a Barcellona. La band Love of Lesbian ha suonato al Palau de Sant Jordi. È stato il primo grande concerto dall’inizio della pandemia. Un team medico ha supervisionato tutta l’operazione, secondo quanto riferisce La Vanguardia, e il concerto si è tenuto senza intoppi. A ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 28 marzo 2021) Mentre l’Italia di Draghi chiude tutto infliggendo un altro duro colpo al tessuto produttivo, nel resto del mondo si, almeno si prova a ripartire. Un’emozione per pochi al momento, ma un segnale importante. Ben 5hanno assistito addopo essere state sottoposte a un test antigenico Covid. Hanno anche portato la mascherina ma sono stati tutti insieme, vicini a ballare e cantare sotto un palco. È successo a. La bandofha suonato al Palau de Sant Jordi. È stato il primo grandedall’inizio della pandemia. Un team medico ha supervisionato tutta l’operazione, secondo quanto riferisce La Vanguardia, e ilsi è tenuto senza intoppi. A ...

