Zone rosse e arancioni: spostamenti, autocertificazione, bar e ristoranti: cosa cambia nel nuovo Dpcm (Di sabato 27 marzo 2021) Lockdown a Pasqua e Pasquetta con divieti e restrizioni nei giorni festivi e prefestivi per arginare la diffusione del Covid. Il nuovo Dpcm prevede, poi, regole ben... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 27 marzo 2021) Lockdown a Pasqua e Pasquetta con divieti e restrizioni nei giorni festivi e prefestivi per arginare la diffusione del Covid. Ilprevede, poi, regole ben...

Ultime Notizie dalla rete : Zone rosse Assoutenti attacca: 'Ridicoli ribassi Rc auto" Le auto rimangono sempre più ferme nei garage a causa di zone rosse e limiti agli spostamenti. Ma i ribassi Rc auto sono minimi, a tutto danno dei consumatori, continua l'associazione. Parola di ...

Un'altra Pasqua a secco di turismo e tutti a casa I ragazzi non sono a scuola ma in Dad, mentre Draghi punta a far tornare i più piccoli (Asili ed Elementari) in classe dal 6 aprile anche nelle zone rosse. Le saracinesche delle attività classificate ...

Covid, Italia verso lockdown fino a maggio: solo zone rosse e arancioni IL GIORNO CONFCOMMERCIO E CONFESERCENTI SIENA: "ZONA ROSSA, CI SENTIAMO PRESI IN GIRO" Sono lapidarie Confcommercio e Confesercenti Siena sui nuovi provvedimenti in vigore da lunedì prossimo 29 marzo. “A cosa è servita la zona arancione (e la precedente zona rossa) - si chiedono le due ...

Zone rosse e arancioni: spostamenti, autocertificazione, bar e ristoranti: cosa cambia nel nuovo Dpcm Lockdown a Pasqua e Pasquetta con divieti e restrizioni nei giorni festivi e prefestivi per arginare la diffusione del Covid. Il nuovo Dpcm prevede, poi, regole ...

