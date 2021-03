Zone rosse e arancioni | spostamenti | autocertificazione | bar e ristoranti | cosa cambia nel nuovo Dpcm

Advertising

rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - StefanoFeltri : ++ Zone rosse a Bergamo nel 2020, Conte decide di non decidere nella riunione segreta del 2 marzo perché , 'la zona… - civati : Cambiano le zone rosse, ma la promozione resta. Rossissima. @peoplepubit - VillaIsolina : RT @jacopo_iacoboni: Scoop di @franziskanava. C’è un verbale che prova che Conte fu informato dal Cts della situazione a Bergamo già il 2… - mirnoja : RT @alto_adige: Il Covid fiacca l'economia: il Trentino Alto Adige tra le cinque zone 'rosse' -

Ultime Notizie dalla rete : Zone rosse

... e fino al 4 aprile 2021 ai territori comunali di Picerno, Forenza, Episcopia, Teana e Pomarico si applicano le misure di contenimento del contagio da Covid 19 previste per le. Lo ......3 milioni gli studenti che rientreranno a scuola per seguire le lezioni in presenza dopo che il governo ha annunciato l' apertura degli istituti fino alla prima media anche nelle: si ...Le news sui nuovi casi di Covid, il numero dei tamponi processati e l’indice di positività regione per regione nel Paese diviso tra zona rossa e zona arancione. I numeri da Lombardia a Lazio, da ...«Sono centinaia le imprese e i liberi professionisti del settore a tirare un sospiro di sollievo dall'ordinanza di Regione Lombardia» commenta Paolo Uniti, direttore dell'associazione di categoria Aca ...