WTA Miami 2021 | avanti Osaka | Pliskova e Andreescu | brivido Kenin Out Bertens e Brady

Leggi su oasport

(Di sabato 27 marzo 2021) Sono terminati gli incontri della parte bassa del tabellone per quel che riguarda i secondi turni del WTA 1000 di. Non molte le sorprese, anche se un paio di risultati hanno il sapore del pronostico sovvertito, in variabile misura, in quello che è il secondo 1000 dell’anno del circuito femminile.sostanzialmente tutte le big, con maggiore o minore difficoltà: per Naomibasta poco più di un’ora e mezza per aver ragione dell’australiana Ajla Tomljanovic (7-6(3) 6-4). Per la giapponese il prossimo ostacolo è rappresentato dalla serba Nina Stojanovic, in grado di ribaltare il pronostico con la numero 26 del seeding, la kazaka Yulia Putintseva, con una rimonta dal sapore di 5-7 7-5 6-2.anche la ceca Karolina(6-2 6-1 alla cinese Saisai Zheng) e, in maniera più complicata, ...