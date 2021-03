Wta 1000 Miami 2021, Barty e Svitolina agli ottavi. Si ritira Halep (Di domenica 28 marzo 2021) Inizia a delinearsi il quadro dei primo ottavi di finale del torneo Wta 1000 di Miami, che ha visto scendere in campo la parte alta del terzo turno. Pronostico rispettato dalla testa di serie numero uno, Ashleigh Barty: l’australiana ha infatti battuto piuttosto agevolmente Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-3 6-2 al termine di un match che l’ha vista concedere veramente poco al servizio. Per Barty adesso ci sarà l’ostacolo Viktoria Azarenka, dato che la “mamma” bielorussa ha avuto la meglio su Angelique Kerber per 7-5 6-2. IL TABELLONE COMPLETO DEL TORNEO Più sofferta la vittoria di Aryna Sabalenka, che elimina Kudermetova sempre in due set ma con il punteggio di 7-6(4) 6-4. La bielorussa, numero 7 del seeding, si salva al tiebreak nel primo set e poi chiude la pratica con grande cinismo. Per ... Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Inizia a delinearsi il quadro dei primodi finale del torneo Wtadi, che ha visto scendere in campo la parte alta del terzo turno. Pronostico rispettato dalla testa di serie numero uno, Ashleigh: l’australiana ha infatti battuto piuttosto agevolmente Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-3 6-2 al termine di un match che l’ha vista concedere veramente poco al servizio. Peradesso ci sarà l’ostacolo Viktoria Azarenka, dato che la “mamma” bielorussa ha avuto la meglio su Angelique Kerber per 7-5 6-2. IL TABELLONE COMPLETO DEL TORNEO Più sofferta la vittoria di Aryna Sabalenka, che elimina Kudermetova sempre in due set ma con il punteggio di 7-6(4) 6-4. La bielorussa, numero 7 del seeding, si salva al tiebreak nel primo set e poi chiude la pratica con grande cinismo. Per ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis #WTA #MiamiOpen I risultati dei match odierni, agli ottavi #Barty e #Svitolina - queenbertin : Stasera in tv non c'è nulla. Guarderò il master 1000 wta #leredita - zazoomblog : Wta 1000 Miami 2021 Simona Halep costretta al ritiro per i dolori alla spalla - #Miami #Simona #Halep #costretta - sportface2016 : #WTA 1000 Miami, Simona #Halep costretta al ritiro - livetennisit : WTA 1000 Miami: LIVE i risultati con il dettaglio del Terzo Turno (LIVE) -

Ultime Notizie dalla rete : Wta 1000 Zverev subito fuori al Masters 1000 di Miami Sorpresa al secondo turno del "Miami Open", primo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 4.299.205 dollari , che si sta disputando - combined con il Wta 1000 - sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins del football NFL), in Florida. Alexander Zverev, terza testa di serie e bye al primo turno, esce ...

Tennis, WTA 1000 Miami: Osaka, Muguruza e Pliskova al terzo turno WTA, Miami Camila Giorgi oltre il tennis: 'In futuro vorrei fare la scrittrice' IERI A 11:33 Australian Open Le pagelle dell Australian Open 2021: Djokovic re, Osaka regina 22/02/2021 A 11:04 WTA, ...

WTA 1000 Miami: Il programma di Sabato 27 Marzo 2021 LiveTennis.it Masters 1000 e Wta 1000 Miami 2021: programma e orari di domenica 28 marzo con Sinner Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domenica 28 marzo, per quanto concerne il Masters 1000 e il Wta 1000 di Miami 2021. Jannik Sinner tornerà in campo negli Stati Uniti, dopo aver sconfitto ...

WTA Miami: Konjuh continua a sognare, battuta Swiatek. Bene Barty e Azarenka La croata vince in tre set contro Iga Swiatek. Convincenti le prove di Barty e Azarenka che si sfideranno agli ottavi. Avanti anche Svitolina e Sabalenka ...

Sorpresa al secondo turno del "Miami Open", primo Atp Mastersstagionale, dotato di un montepremi pari a 4.299.205 dollari , che si sta disputando - combined con il- sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins del football NFL), in Florida. Alexander Zverev, terza testa di serie e bye al primo turno, esce ..., Miami Camila Giorgi oltre il tennis: 'In futuro vorrei fare la scrittrice' IERI A 11:33 Australian Open Le pagelle dell Australian Open 2021: Djokovic re, Osaka regina 22/02/2021 A 11:04, ...Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domenica 28 marzo, per quanto concerne il Masters 1000 e il Wta 1000 di Miami 2021. Jannik Sinner tornerà in campo negli Stati Uniti, dopo aver sconfitto ...La croata vince in tre set contro Iga Swiatek. Convincenti le prove di Barty e Azarenka che si sfideranno agli ottavi. Avanti anche Svitolina e Sabalenka ...