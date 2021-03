Vito Bicocchi | lutto in famiglia per il famoso comico

Advertising

pbersani : Con Roberto Bicocchi, il papà di Vito, non se ne va solo una persona meravigliosa. Se ne va un mondo, se ne va una… - fanpage : 'Buongiorno, ho una brutta notizia. Papà Roberto ci ha lasciati, questo virus maledetto non gli ha dato scampo. Lo… - HuffPostItalia : Muore di Covid Roberto Bicocchi, papà di Vito. Bersani: 'Con lui se ne va un mondo' - n_piera : RT @HuffPostItalia: Muore di Covid Roberto Bicocchi, papà di Vito. Bersani: 'Con lui se ne va un mondo' - lucioluciani : RT @RobertoRedSox: A Bologna oggi è un giorno triste, è morto Roberto Bicocchi, il papà di Vito. Lo voglio ricordare così mentre cucina dol… -

...con i su oi - che lo ha portato nelle case degli italiani a raccontare i segreti della cucina di famiglia tra battute e sapidi consigli per realizzare pranzi e cene all'altezza di casa...è morto di Covid. Aveva 85 anni ed era ben noto anche fuori dai confini emiliani, per quella trasmissione su Gambero Rosso Channel che lo ha portato nelle case degli italiani a ...Il famoso attore comico Vito Bicocchi ha annunciato di aver subito un duro lutto in famiglia: il post sul profilo Instagram ...Vito Bicocchi è morto di Covid. Aveva 85 anni ed era ben noto anche fuori dai confini emiliani, per quella trasmissione su Gambero Rosso Channel che lo ha portato nelle case degli italiani a raccontar ...