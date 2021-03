Vita in Diretta, Alberto Matano fuori di sé per una foto pubblicata da Gianni Morandi: “Ma è mai possibile che …” (Di sabato 27 marzo 2021) Vita in Diretta prosegue e si sta avvicinando la stagione estiva quando io programma va in vacanza e, al suo posto, inizia Vita in Diretta estate che quest’anno non si sa ancora chi lo condurrà. Se fosse riproposta la coppia Andrea Delogu e Marcello Masi gli spettatori sarebbero felicissimi perchè l’estate scorsa è stato un grandissimo successo: i due conduttori sono piaciuti tantissimo e tra di loro era evidente armonia e affetto. Staremo a vedere per queta estate chi ne assumerà la conduzione, al momento la Rai non ha fatto trapelare nulla. Alberto Matano commenta la foto pubblicata sui social da Gianni Morandi Come ormai tutti sanno, a Gianni Morandi è occorso un incidente ... Leggi su baritalianews (Di sabato 27 marzo 2021)inprosegue e si sta avvicinando la stagione estiva quando io programma va in vacanza e, al suo posto, iniziainestate che quest’anno non si sa ancora chi lo condurrà. Se fosse riproposta la coppia Andrea Delogu e Marcello Masi gli spettatori sarebbero felicissimi perchè l’estate scorsa è stato un grandissimo successo: i due conduttori sono piaciuti tantissimo e tra di loro era evidente armonia e affetto. Staremo a vedere per queta estate chi ne assumerà la conduzione, al momento la Rai non ha fatto trapelare nulla.commenta lasui social daCome ormai tutti sanno, aè occorso un incidente ...

