Vincolo quinquennale, non solo madri e padri ma anche docenti single beffati: “Con il blocco niente famiglia per noi” (Di sabato 27 marzo 2021) Il Vincolo quinquennale dei docenti è uno dei temi più caldi che riguarda la scuola italiana: migliaia e migliaia di insegnanti che dopo aver ottenuto la cattedra di ruolo non riescono a cambiare provincia o regione a causa del blocco sulla stessa sede imposta nel 2019. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 marzo 2021) Ildeiè uno dei temi più caldi che riguarda la scuola italiana: migliaia e migliaia di insegnanti che dopo aver ottenuto la cattedra di ruolo non riescono a cambiare provincia o regione a causa delsulla stessa sede imposta nel 2019. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Vincolo quinquennale Vincolo quinquennale, Pittoni (Lega): 'Il nostro obiettivo è spazzare via una delle più grandi stupidaggini imposte ai docenti' 'Per chi non è aggiornato, ribadisco che il nostro obiettivo è sempre lo stesso: spazzare via il più presto possibile il blocco quinquennale, in questa fase storica una delle più grandi stupidaggini imposte ai docenti'. Lo ha detto Mario Pittoni, senatore della Lega e responsabile scuola del partito guidato da Matteo Salvini ' ...

Vincolo quinquennale, l'emendamento al Decreto sostegni è in forse C'è poi l'ipotesi di un emendamento sulla questione del vincolo quinquennale per la mobilità dei docenti, ma in queste ore stanno affiorando dubbi sulla possibilità di inserire nel decreto una norma ...

Vincolo quinquennale, l’emendamento al Decreto sostegni è in forse Tecnica della Scuola Mobilità, Pittoni: ‘Spazzeremo via una delle più grandi stupidaggini’ Blocco quinquennale mobilità docenti, il senatore della Lega, Mario Pittoni, promette un imminente intervento.

Modena Telefonata di notte e la tua cattedra trasloca in Romagna «Piango di rabbia» Ma la novità del vincolo impedisce per anni ai docenti di spostarsi dalla sede assegnata. È il caso della maestra, che chiede di non rivelare il proprio nome, la chiameremo Monica, e che si ...

