Vincolo quinquennale, da Modena a Predappio 5 giorni lontana dai due figli e dal marito malato. “Pago 650 euro di affitto al mese ma i posti vicino casa ci sono” (Di sabato 27 marzo 2021) Seicentocinquanta euro al mese per un alloggio in affitto lontana da casa, un marito malato ed due figli adolescenti che vede solo nel week end. E’ la nuova vita della maestra Rossana Zanni, una delle migliaia di insegnanti colpiti nel 2020 dal Vincolo quinquennale dopo avere superato il concorso straordinario del 2018 e che sperano ancora che le promesse dei politici si traducano in extremis in un emendamento alla normativa sulla mobilità in via di pubblicazione, che possa dare un po’ di fiato alla loro esistenza almeno per un anno L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 marzo 2021) Seicentocinquantaalper un alloggio inda, uned dueadolescenti che vede solo nel week end. E’ la nuova vita della maestra Rossana Zanni, una delle migliaia di insegnanti colpiti nel 2020 daldopo avere superato il concorso straordinario del 2018 e che sperano ancora che le promesse dei politici si traducano in extremis in un emendamento alla normativa sulla mobilità in via di pubblicazione, che possa dare un po’ di fiato alla loro esistenza almeno per un anno L'articolo .

Advertising

corzunino : SBC: il Miur smentisca subito il blocco della mobilità 21/22 e trovi una soluzione per abolire il vincolo quinquen… - orizzontescuola : Vincolo quinquennale, ministro Bianchi ci ascolti e si impegni ad eliminarlo. Lettera - valeria_frezza : Vincolo quinquennale: va eliminato con la conversione in legge del Decreto Sostegni - verklaus : Apprendo che un docente, dipendente dallo Stato, per raggiungere il massimo stipendio deve lavorare 35 anni. Un doc… - valeria_frezza : Vincolo quinquennale, non siamo cittadini di Serie B. La nostra salute psicofisica vale. Lettera - Orizzonte Scuola… -