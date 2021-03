Villar: “Se sono qui è grazie alla Roma. Pedro? Un idolo per chi ha vissuto i trionfi della Nazionale maggiore” (Di sabato 27 marzo 2021) Gonzalo Villar, giovane centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale spagnola Under 21, che stasera giocherà contro l’Italia: “Chiaramente giocare in club come la Roma che ha ambizioni importanti è fondamentale per arrivare preparati a partite come quelle che andremo ad affrontare in questo torneo. Non vedo l’ora di scendere in campo. Giocare con Pedro è un onore per quelli della nostra età che hanno vissuto i trionfi del Mondiale 2010 e dell’Europeo 2021. È un sogno. Parliamo sempre con lui, con Borja Mayoral e con Carles Perez e ascoltiamo i consigli che ci dà”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 marzo 2021) Gonzalo, giovane centrocampista, ha parlato in conferenza stampa dal ritirospagnola Under 21, che stasera giocherà contro l’Italia: “Chiaramente giocare in club come lache ha ambizioni importanti è fondamentale per arrivare preparati a partite come quelle che andremo ad affrontare in questo torneo. Non vedo l’ora di scendere in campo. Giocare conè un onore per quellinostra età che hannodel Mondiale 2010 e dell’Europeo 2021. È un sogno. Parliamo sempre con lui, con Borja Mayoral e con Carles Perez e ascoltiamo i consigli che ci dà”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

