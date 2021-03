Villar e i suoi sogni: «Sono qui grazie alla Roma e a Pedro» – VIDEO (Di sabato 27 marzo 2021) Gonzalo Villar ha parlato dal ritiro dell’Under 21 spagnola facendo riferimento anche alla Roma Gonzalo Villar, giovane centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Under 21 spagnola che stasera giocherà contro l’Italia del c.t. Nicolato. «Chiaramente giocare in club come la Roma che ha ambizioni importanti è fondamentale per arrivare preparati a partite come quelle che andremo ad affrontare in questo torneo. Non vedo l’ora di scendere in campo. Giocare con Pedro è un onore per quelli della nostra età che hanno vissuto i trionfi del Mondiale 2010 e dell’Europeo 2021. È un sogno. Parliamo sempre con lui, con Borja Mayoral e con Carles Perez e ascoltiamo i consigli che ci dà». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021) Gonzaloha parlato dal ritiro dell’Under 21 spagnola facendo riferimento ancheGonzalo, giovane centrocampista della, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Under 21 spagnola che stasera giocherà contro l’Italia del c.t. Nicolato. «Chiaramente giocare in club come lache ha ambizioni importanti è fondamentale per arrivare preparati a partite come quelle che andremo ad affrontare in questo torneo. Non vedo l’ora di scendere in campo. Giocare conè un onore per quelli della nostra età che hanno vissuto i trionfi del Mondiale 2010 e dell’Europeo 2021. È un sogno. Parliamo sempre con lui, con Borja Mayoral e con Carles Perez e ascoltiamo i consigli che ci dà». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

sportli26181512 : Euro U21, Italia decimata contro la Spagna. Nicolato: 'Come un esame di università': Il commissario tecnico dell'Un… - RealMarco94 : @NandoPiscopo1 Recuperata, ha giocato bene ma come tutti i suoi compagni, aveva molta voglia di farsi vedere anche… - LAROMA24 : Twitter: gli auguri della Roma a Villar per i suoi 23 anni (VIDEO) #AsRoma - PagineRomaniste : La Roma fa gli auguri a #Villar per i suoi 23 anni - VIDEO #ASRoma - Carmine19941 : @PinoVaccaro77 @eleonora_trotta @TizianoMulier10 Miki,veretout,pellegrini,Villar,mancini,Smalling,Dzeko,spinazzola,… -