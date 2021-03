VIDEO Musetti-Paire, Masters 1000 Miami: highlights e sintesi. L’azzurro domina e vola al terzo turno (Di sabato 27 marzo 2021) Lorenzo Musetti ha dominato la sfida contro il transalpino Benoit Paire, vinta con un doppio 6-3, conquistando così il terzo turno del Masters 1000 di Miami. L’azzurro non si è fatto scappare l’occasione di affrontare un giocatore demotivato e poco propositivo. Il 19enne nativo di Carrara nonostante l’atteggiamento del francese è rimasto sempre lucido nelle scelte, non facendosi trascinare nel baratro della mediocrità. Al prossimo turno il tennista italiano troverà di certo un avversario ostico, il vincitore del match tra il cileno Cristian Garin e il croato Marin Cilic. Masters 1000 Miami, Musetti-Paire: highlights E ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Lorenzohato la sfida contro il transalpino Benoit, vinta con un doppio 6-3, conquistando così ildeldinon si è fatto scappare l’occasione di affrontare un giocatore demotivato e poco propositivo. Il 19enne nativo di Carrara nonostante l’atteggiamento del francese è rimasto sempre lucido nelle scelte, non facendosi trascinare nel baratro della mediocrità. Al prossimoil tennista italiano troverà di certo un avversario ostico, il vincitore del match tra il cileno Cristian Garin e il croato Marin Cilic.E ...

Advertising

WeAreTennisITA : Una difesa straordinaria quella di Lorenzo Musetti in questo punto contro Michael Mmoh nella sfida notturna al… - SkySport : Sinner: 'Musetti potenziale alto, sa fare tutto' Oggi a Miami in campo Fognini, Musetti e Sonego La programmazione… - SuperTennisTv : Dalle qualificazioni alla semifinale di #Acapulco: il pubblico messicano si è innamorato di Lorenzo #Musetti. Que… - Moixus1970 : RT @SkySport: ?? MASTERS 1000 MIAMI: MUSETTI AVANZA AI SEDICESIMI ? Sconfitto il francese Paire ? Vittoria in due set per Musetti contro Pai… - _soundwaves_ : RT @SkySport: ?? MASTERS 1000 MIAMI: MUSETTI AVANZA AI SEDICESIMI ? Sconfitto il francese Paire ? Vittoria in due set per Musetti contro Pai… -