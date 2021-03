VIDEO Francesco Bagnaia: “Soddisfatto dei risultati, la gomma posteriore scivola un po’ troppo” (Di sabato 27 marzo 2021) Francesco Bagnaia è stato grande protagonista durante le prove libere del GP del Qatar 2021, prima tappa del Mondiale MotoGP. Il piemontese, al debutto con la Ducati ufficiale, è riuscito a distinguersi e ha concluso la FP2 in seconda posizione, ad appena 35 millesimi di distacco dal compagno di squadra Jack Miller. Un ottimo rendimento da parte del centauro italiano, il quale spera ovviamente di ottenere un bel piazzamento sulla griglia di partenza e di giocarsi la vittoria nella gara di domenica. Il ribattezzato Pecco ha commentato il suo venerdì ai microfoni di Sky: “Dopo una prima sessione di studio, nella FP2 abbiamo iniziato a cercare il ritmo. Sono Soddisfatto dei risultati, nonostante la gomma posteriore non fosse perfetta. Sentivo che scivolava un po’. Ad ogni ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021)è stato grande protagonista durante le prove libere del GP del Qatar 2021, prima tappa del Mondiale MotoGP. Il piemontese, al debutto con la Ducati ufficiale, è riuscito a distinguersi e ha concluso la FP2 in seconda posizione, ad appena 35 millesimi di distacco dal compagno di squadra Jack Miller. Un ottimo rendimento da parte del centauro italiano, il quale spera ovviamente di ottenere un bel piazzamento sulla griglia di partenza e di giocarsi la vittoria nella gara di domenica. Il ribattezzato Pecco ha commentato il suo venerdì ai microfoni di Sky: “Dopo una prima sessione di studio, nella FP2 abbiamo iniziato a cercare il ritmo. Sonodei, nonostante lanon fosse perfetta. Sentivo cheva un po’. Ad ogni ...

