Viabilità Roma Regione Lazio del 27-03-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 marzo 2021)27 MARZOORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI SULLA SALARIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO, ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN USCITA. RICORDIAMO INOLTRE LA CHIUSURA DELLE RAMPE DI VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA, DELLA-FIUMICINO PER LAVORI IN CORSO SUL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR. PASSIAMO AGLI EVENTI. UNA SPETTACOLARE GARA SULLE STRADE DELLA CITTÀ ETERNA CON LE 24 AUTO DEI PILOTI CHE SI DARANNO BATTAGLIA PER CONQUISTARE LA VITTORIA. PER LA PREPARAZIONE DELL’EVENTO, SONO GIA’ ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E ...