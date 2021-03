Verstappen conquista la prima pole position della stagione | quarta la prima Ferrari di Leclerc

Advertising

costarmando : Verstappen supera Hamilton e conquista a pole position para o GP do Bahrein - infoitsport : F1, Gp Bahrain: Verstappen conquista la pole davanti a Hamilton. Quarto Leclerc - it_mainsport : #F1 Un super #Verstappen conquista la Pole ne #gpbahrein. Un super soddisfatto Charles #Leclerc conquista la 4 posi… - infoitsport : F1, Gp Bahrain: Verstappen conquista la pole davanti a Hamilton. Quarto Leclerc - fuoripistanet : Qualifiche GP Bahrain: Verstappen conquista la pole, secondo Hamilton -

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen conquista

ad_dyn Di seguito la griglia completa:(Red Bull) 1'28'997 2. Hamilton (Mercedes) 1'29'385 3. Bottas (Mercedes) 1'29'586 4. Leclerc (Ferrari) 1'29'678 5. Gasly (AlphaTauri) 1'29'809 6. ...La lotta per la prima pole position dell'anno è emozionante. L'olandese della Red Bullla partenza al palo davanti alle Mercedes. Segnali incoraggianti dalla ...Max Verstappen esilarante dopo la pole position in Bahrain: torta in faccia a David Coulthard per il suo 50° compleanno ...Max Verstappen ha conquistato la pole position del Gp del Bahrain, primo appuntamento della stagione di F1. Il pilota della Red Bull con il tempo di 1’28?997 ha preceduto di 388 millesimi le Mercedes ...