VERISSIMO | ospiti e anticipazioni di oggi sabato 27 marzo

(Di sabato 27 marzo 2021) A partire da27– cambia un po’ il pomeriggio deldi Canale 5. Da questa settimana infatti non ci sarà più lo speciale pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, che come sapete già dascorso è passato in prime time per la sua fase serale (ecco ledi stasera). Ilpomeriggio dell’ammiraglia Mediaset sarà dunque occupato da Beautiful e subito dopo da una lunga puntata di Una vita, per poi passare la linea a. Proprio a proposito del settimanale di interviste e spettacolo condotto da Silvia Toffanin, vediamo attraverso leufficiali quali saranno glidel 2727su Canale ...

Advertising

pazzipergerry : RT @MediasetTelevi2: 27/03/2021: alle 15:30 su @canalecinque_ vi aspetta una nuova puntata del rotocalco #Verissimo. Ospiti della puntata @… - MediasetTelevi2 : 27/03/2021: alle 15:30 su @canalecinque_ vi aspetta una nuova puntata del rotocalco #Verissimo. Ospiti della puntat… - zazoomblog : Verissimo gli ospiti della puntata in onda sabato 27 marzo 2021 su Canale 5 - #Verissimo #ospiti #della #puntata… - zazoomblog : Verissimo gli ospiti della puntata in onda sabato 27 marzo 2021 su Canale 5 - #Verissimo #ospiti #della #puntata - infoitcultura : Verissimo, anticipazioni 27 marzo: Maria Elena Boschi, Michelle Hunziker e Noemi tra gli ospiti -

Ultime Notizie dalla rete : VERISSIMO ospiti

Anticipazioni27 marzo 2021: ecco tutti glidi oggi Tutto pronto per una nuova puntata di. In esclusiva per la prima volta a, per un'intervista ritratto, l'...Al suo posto la soap opera Una Vita, poi alle 15.30 su Canale 5 andrà in ondacon Silvia Toffanin pronta ad accogliere in studio tanti. Ricordiamo, invece, che la seconda puntata del ...Daniele Scardina è tra gli ospiti, oggi sabato 27 marzo 2021 , di Verissimo . La trasmissione del pomeriggio di Canale5 ...Torna l'appuntamento da non perdere con Verissimo , il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda al sabato pomeriggio su ...