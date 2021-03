Varese | al Politeama il futuro teatro cittadino

Advertising

varesenews : ?? Nuovo Podcast! 'Varesenews - Le notizie del 26 marzo 2021' su @Spreaker #incendi #motomondiale #mvagusta… -

Ultime Notizie dalla rete : Varese Politeama

IL GIORNO

di Lorenzo Crespi Sarà ilil futuro teatro di. L'ufficialità è giunta in seguito all'ultima segreteria tecnica dell'accordo di programma relativo a piazza Repubblica, che coinvolge Regione Lombardia, Comune di ......riqualificazione delSi è svolta in video conferenza la riunione della Segreteria Tecnica per il coordinamento dell'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune e Provincia di...Accordo tra Regione, Provincia e Comune: nello storico cinema nascerà la casa della cultura. E presto in piazza Repubblica tornerà il mercato ...VARESE – Dopo che era stato messo all’asta arriva una buona notizia per il teatro Politeama di Varese: è infatti partita ieri, venerdì 26 marzo, la progettazione per la riqualificazione della ...