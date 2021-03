Advertising

Vaccino: Misericordie toscane protestano, 10.000 volontari ancora lo aspettano

LA NAZIONE

Ci sono oltre diecimila volontari delle Misericordie toscane in attesa di ricevere la prima dose del vaccino anti Covid, in particolare quasi 4mila del sistema di emergenza, persone che salgono sulle ambulanze per soccorrere chi ha bisogno. Alcune associazioni, come le Misericordie, che sono a contatto con i malati esercitando attività insostituibile di volontariato sono state lasciate indietro dalla Regione Toscana. 10.000 volontari delle Misericordie aspettano il vaccino. Grido d'allarme dal mondo del volontariato. In particolare, nelle Misericordie della Toscana operano oltre 3mila volontari nel servizio di emergenza, più di 5mila nei servizi sociosanitari e più di mille in altri servizi.