Vaccino, il governo lavora a un decreto sanitari: sospensione e scudo penale per chi lo rifiuta (Di sabato 27 marzo 2021) decreto sanitari Vaccino. Cambio di mansione, sospensione o addirittura licenziamento: ecco cosa potrebbero rischiare presto i sanitari che rifiutano il Vaccino. Draghi ha fatto sapere che il governo è compatto sul tema degli operatori sanitari no-vax, e che la ministra della Giustizia Marta Cartabia, insieme ai ministri del Lavoro e della Sanità, stanno lavorando a un decreto. decreto sanitari vaccini "Il governo vuole intervenire: non va bene che personale non vaccinato sia a contatto con malati. La ministra Cartabia sta prendendo un provvedimento a riguardo". Così ha fatto sapere Mario Draghi ieri, 27 marzo.

RobertoBurioni : Ogni anno in Italia muoiono improvvisamente circa 50mila persone. Se dopo ogni morte che segue la vaccinazione verr… - myrtamerlino : #Draghi: 'Il Governo interverrà per sanzionare i lavoratori della sanità che rifiutano il #vaccino. Non va bene'.… - repubblica : Obbligo del vaccino per medici ed infermieri. Il governo ci pensa - robulga : @NicolaPorro PROPOSTA. Smettiamo tutti di parlare di stupidità, concentriamoci ad orientare l'opinione pubblica e g… - libri_ebook : Il Governo sta lavorando per trovare la soluzione per il personale sanitario che rifiuta il #vaccino anti #Covid19. Tu che ne pensi? -