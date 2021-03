Vaccino, Figliuolo in visita a Messina “allineati a piano” (Di sabato 27 marzo 2021) “Sul piatto abbiamo la somministrazione di 11 milioni di dosi in Italia che sono in distribuzione equamente in tutte le regioni”. Ha esordito così il commissario nazionale per l’Emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, in visita alla Fiera di Messina, prima tappa del suo tour in Sicilia. cav/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) “Sul piatto abbiamo la somministrazione di 11 milioni di dosi in Italia che sono in distribuzione equamente in tutte le regioni”. Ha esordito così il commissario nazionale per l’Emergenza, il generale Francesco Paolo, inalla Fiera di, prima tappa del suo tour in Sicilia. cav/vbo/r su Il Corriere della Città.

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi una riunione di lavoro sulla #campagnavaccinale con il capo @DPCgov Curcio e il… - fattoquotidiano : VACCINI / PER ORA E' FLOP Oggi arriveranno alle Regioni “circa un milione di dosi del vaccino Pfizer”, ha annunciat… - Agenzia_Ansa : Nelle prossime ore arriverà in Italia un milione di dosi del vaccino di Pfizer e il governo è pronto ad aiutare le… - CorriereCitta : Vaccino, Figliuolo in visita a Messina “allineati a piano” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Vaccino, Figliuolo in visita a Messina 'allineati a piano' - -