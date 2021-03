Vaccino covid, Ordine medici: “D’accordo su obbligo” (Di sabato 27 marzo 2021) (Adnkronos) – “Da tempo diciamo che senza la vaccinazione anti-covid non si può lavorare in corsia. I medici hanno un codice deontologico che su questo tema va rispettato e inoltre c’è la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede che il professionista può essere obbligato a vaccinarsi. Ma ieri il premier Draghi ha indicato la necessità di un intervento legislativo e noi siamo D’accordo. Sappiamo che la situazione è delicata ma, ribadisco, sono poche decine i medici che hanno rifiutato il Vaccino. Apprezziamo però l’impegno del Governo”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Filippo Anelli presidente della Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) (Adnkronos) – “Da tempo diciamo che senza la vaccinazione anti-non si può lavorare in corsia. Ihanno un codice deontologico che su questo tema va rispettato e inoltre c’è la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede che il professionista può essere obbligato a vaccinarsi. Ma ieri il premier Draghi ha indicato la necessità di un intervento legislativo e noi siamo. Sappiamo che la situazione è delicata ma, ribadisco, sono poche decine iche hanno rifiutato il. Apprezziamo però l’impegno del Governo”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Filippo Anelli presidente della Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e degli odontoiatri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino covid Rinvigorito dai vaccini, il sovranismo è vivo e pericoloso ... la Commissione ha giocato un ruolo da protagonista nella strategia di contrasto al Covid e, col ... Ma la cosa è infinitamente più grave col vaccino, specie se i paesi che flettono i muscoli poi vanno a ...

Vaccino covid, Ordine medici: "D'accordo su obbligo" "Sull'obbligo del vaccini anti - Covid per gli operatori sanitari, noi partiamo dal concetto di ... ovvero il vaccino. Siamo quindi a favore dell'obbligo". Lo afferma all'Adnkronos Salute Carlo Palermo,...

Coronavirus, ultime notizie: vaccini, ipotesi sospensione per sanitari che rifiutano Il Sole 24 ORE Covid Italia, Salvini: "Se in sicurezza riaprire dopo Pasqua" Secondo me sì", ha detto oggi Salvini in un post su Facebook. "Correre con vaccini e terapie domiciliari, e appena possibile riaprire in sicurezza: il 'sostegno' più utile e importante, è tornare al ...

Vaccino covid, Ordine medici: “D’accordo su obbligo” Condividi questo articolo:(Adnkronos) – “Da tempo diciamo che senza la vaccinazione anti-Covid non si può lavorare in corsia. I medici hanno un codice deontologico che su questo tema va rispettato e i ...

