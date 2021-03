Vaccino covid, Ordine medici: “D’accordo su obbligo” (Di sabato 27 marzo 2021) “Da tempo diciamo che senza la vaccinazione anti-covid non si può lavorare in corsia. I medici hanno un codice deontologico che su questo tema va rispettato e inoltre c’è la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede che il professionista può essere obbligato a vaccinarsi. Ma ieri il premier Draghi ha indicato la necessità di un intervento legislativo e noi siamo D’accordo. Sappiamo che la situazione è delicata ma, ribadisco, sono poche decine i medici che hanno rifiutato il Vaccino. Apprezziamo però l’impegno del Governo”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Filippo Anelli presidente della Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. “Abbiamo già incontrato il ministro della Giustizia Marta Cartabia – ricorda Anelli – e spero che nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 marzo 2021) “Da tempo diciamo che senza la vaccinazione anti-non si può lavorare in corsia. Ihanno un codice deontologico che su questo tema va rispettato e inoltre c’è la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede che il professionista può essere obbligato a vaccinarsi. Ma ieri il premier Draghi ha indicato la necessità di un intervento legislativo e noi siamo. Sappiamo che la situazione è delicata ma, ribadisco, sono poche decine iche hanno rifiutato il. Apprezziamo però l’impegno del Governo”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Filippo Anelli presidente della Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e degli odontoiatri. “Abbiamo già incontrato il ministro della Giustizia Marta Cartabia – ricorda Anelli – e spero che nel ...

